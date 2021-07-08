В Пермский край привезли партию вакцины от коронавируса

В Пермский край поступила новая партия вакцины против коронавирусной инфекции.

В Пермский край поступила новая партия вакцины против коронавирусной инфекции. В регион доставлено 16 650 комплектов двухкомпонентного препарата «ГамКовидВак» («Спутник V»). Ее уже распределили между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в вакцинации населения.

Напомним, из-за нехватки вакцины в Перми были закрыты мобильные пункты вакцинации. Когда они вновь начнут работать, пока неизвестно.

По данным Минздрава региона, с начала массовой вакцинации в регионе первым компонентом привиты 378,5 тысяч жителей. Из них больше 263 тысяч полностью завершили курс – им введены первый и второй компоненты.