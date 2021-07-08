Дмитрий Махонин поздравил пермяков с Днем семьи, любви и верности

Фото: страница Вконтакте Дмитрия Махонина.

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Он приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии и считается русским Днем всех влюбленных. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил жителей региона с этим праздником.

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

В кругу семьи мы находим поддержку и опору, учимся беречь традиции, заботиться друг о друге. В любящих семьях растут счастливые дети, закладывается основа развития нашего общества.

Особые слова признательности – многодетным семьям, приемным родителям и семьям, много лет прожившим вместе. Вы восхищаете нас мудростью, безграничной любовью и душевной щедростью.

Дорогие земляки, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и тепла домашнего очага! Пусть в Пермском крае будет много дружных и счастливых семей!