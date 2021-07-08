Жителей Перми ждет отключение холодной воды

В Перми в ближайшие дни в нескольких районах жители останутся без холодного водоснабжения. Фото: архив "КП"

В Перми в ближайшие дни в нескольких районах жители останутся без холодного водоснабжения. Специалисты «Новогор-Прикамья» проведут плановые ремонтные работы на водопроводной сети.

Сегодня 8 июня без воды с 9.00 до 17.00 останутся дома по улице Гашкова 17, 19, 19А, 19Б, 21, 23, 23А, 25, 25А, 27, 29, 31, 35, Ивана Франко, 38, 44, Целинная, 21.

9 июня с 9.00 до 20.00 не будет воды: Аксайская, 5, Верхоянская, 3, Домостроительная, 57, Цимлянская, 13.

9 июля с 10.00 до 19.00 без воды: Индустриализации, 12, 14, 3, Лебедева, 7А, 9, 9А, Уральская, 69, 77, 79, 81, Хрустальная, 10, 10А, 12, 12А, 6, 6А, 8, 8А.

10 июня с 9.00 до 19.30 отключение в домах: Ижевская, 12, 13, Ординска, 10А, Полазненская, 7.

С 10.00 до 14.00 Комсомольский проспект, 29, 31А, Луначарского, 62Б, 69, 73, 75, 83А, 85.