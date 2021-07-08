Очень жаркий день: в Пермском крае 8 июля температура воздуха поднимется до +32 градусов

В Прикамье в ближайшие дни погода будет жаркой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье в ближайшие дни погода будет жаркой. Столбик термометра сегодня днем в некоторых районах поднимется до +32 градусов. По прогнозу Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, кое-где возможен небольшой дождь, гроза, ветер 5-10 м/с. Ночью +13…+18 градусов.

В пятницу погода будет вновь по-летнему солнечной и теплой. Возможно, этот день стает самым жарким на этой неделе, температура воздуха ожидается днем до +33 градусов.