В Пермском крае коронавирус выявили в 32 территориях за сутки

Всего в Пермском крае коронавирусом заболели 63431 человек. Фото: Иван Макеев

В Пермском крае коронавирусную инфекцию за сутки обнаружили у 352 человек в 32 территориях.

Больше всего заболевших в Перми – 107. На втором месте – Губаха, там заболели 33 человека. На третьем месте – Чердынский городской округ - 29 случаев.

В Кунгуре коронавирус у 22 жителей, в Краснокамском городском округе – у 19, в Соликамском городском округе – у 18, в Карагайском муниципальном округе – у 15. По 12 заболевших в Березниках и Пермском муниципальном районе. В Чайковском у 11 прикамцев. По 10 человек с коронавирусом обнаружено в Верещагинском городском округе и Кизеле. В Кишертском муниципальном округе инфекция подтвердилась у 8 жителей. По 6 случаев в Кунгурском муниципальном районе и Оханском городском округе.

В Очерском городском 5 случаев. По 4 заболевших в Гремячинском и Суксунском городских округах. В Кудымкаре COVID-19 у 3 людей. По 2 инфицированных в Добрянском и Красновишерском городских округах, Гайнском, Ординском и Юсьвинском муниципальных округах.

По одному заболевшему в восьми территориях Пермского края. Это Нытвенский, Осинский и Чусовской городские округа, Косинский, Кочевский, Кудымкарский, Сивинский и Уинский муниципальные округа.

Всего в Пермском крае коронавирусом заболели 63431 человек.