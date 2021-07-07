Количество эскроу-счетов в Сбербанке в Прикамье за первое полугодие 2021 выросло на 24

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Количество эскроу-счетов, открытых в Прикамьев ПАО Сбербанк за 6 месяцев текущего года, выросло относительно 2020 на 24% и превысило 6 тысяч.

Кредитный портфель банка по проектному финансированию жилья в Пермском крае увеличился за тот же период на 37% и составил более 17 млрд рублей. Более 30% кредитуемых проектов реализуются с использованием эскроу-счетов. При этом по итогам 6 месяцев 2021 года объем ипотечных кредитов по Пермскому краю вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 21 млрд рублей.

Константин Подвальный, управляющий Пермским отделением ПАО Сбербанк:

«Спрос на ипотеку показал значительный рост, и, в первую очередь, это связано с предпринятыми антикризисными мерами, программами господдержки и акциями банка. Ожидаемо растет количество эскроу-счетов, и пока эта тенденция будет сохраняться. Число успешно завершенных проектов с раскрытием эскроу-счетов на сегодняшний день приближается к 15 объектам».