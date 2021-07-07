Павел Миков рассказал, могут ли уволить тех, кто отказался прививаться от коронавируса

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На брифинге в пермской редакции «Комсомольской правды» уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Микову задали много вопросов по вакцинации: могут ли работодатели уволить того, кто откажется делать прививку? Имеем ли мы право отказаться от принудительной вакцинации?

- Понятия принудительной вакцинации у нас нет, - объяснил Павел Миков. - Но субъекты Российской Федерации по представлению главного санитарного врача региона могут принять решение об обязательной вакцинации граждан старше 60 лет и входящих в группу риска, а также для тех, кто работает с людьми – это, например, учителя, врачи, воспитатели, работники общепита, торговли. Уволить работников, отказавшихся от вакцинации, работодатели при этом не могут, но вправе отстранить от работы с людьми и детьми до улучшения эпидемической ситуации либо перевести на удаленную работу. 28 регионов уже ввели обязательную вакцинацию для определенных групп населения.

В Пермском крае такое решение пока не принято. Но, тем не менее, губернаторским указом поставлена задача - руководители организаций, работающих прежде всего в сфере оказания услуг гражданам обязаны в срок до 1 сентября организовать мероприятия по вакцинации работников, не имеющих противопоказаний, в количестве не менее 60 процентов от штатной численности.