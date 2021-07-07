В Пермском крае волонтеры выходят на поиски 34-летней женщины

Надежда Виноградова пропала 18 июня.

В Пермском крае волонтеры поискового отряда «Регион 59» вновь выходят на поиски пропавшей 18 июня Надежды Виноградовой. 34-летняя женщина ушла из дома по улице Островского, 2 в городе Александровске и с тех пор ее никто не видел. Дома ее ждут двое детей.

Поиски волонтеры планируют провести 8 июля, в 11.00 они собираются в Александровске, на улице Юбилейная 2, заправка на въезде в город.

Тем, кто собирается присоединиться к поискам следует одеться по погоде (возможно лесополоса), нужно взять светоотражающий жилет или яркую деталь на одежде, фонари, полностью заряженный телефон, пауэр банк. Обязательно маски, перчатки. С собой: вода питьевая (чай, кофе), перекус.

Телефон координаторов поиска: 8 919 708 96 06 – Людмила, 8 902 798 33 10 – Анна. Просим максимальный репост!