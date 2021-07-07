В Пермском крае жителям многоквартирного дома завышали плату за отопление

В Губахе жителям многоквартирного дома по проспекту Свердлова, 8Б завышали плату за отопление. Фото: архив "КП"

В Губахе жителям многоквартирного дома по проспекту Свердлова, 8Б завышали плату за отопление.

ООО «ГЭКОМ» применяло завышенный тариф. Организация не учитывала конструктивные и технические параметры дома, поэтому производила неправильный расчет.

Прокурор направил в суд исковое заявление, сделать перерасчет жильцам дома за отопление, начиная с 1 января 2020 года.

- Губахинский городской суд Пермского края требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме, - сообщает прокуратура Пермского края.