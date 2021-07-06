В ГИБДД назвали самые аварийные районы Перми

- Фото: Василий Вахрин

В ГИБДД назвали самые аварийные районы краевой столицы.

Так, самым аварийным стал Индустриальный район. Там с начала года произошло 65 ДТП. Три человека погибли и 72 получили травмы.

Далее следует Мотовилихинский район. Там в 64 ДТП погибли 3 человека, 68 травмированы. В Свердловском районе в 64 ДТП, 83 человека получили травмы.

В Ленинском районе произошло 43 ДТП, один человек погиб, 47 участников дорожного движения пострадали.

Далее следует Дзержинский район. В нем произошло 38 ДТП, один человек погиб, 43 ранено. В Орджоникидзевском районе в 31 ДТП, 1 человек погиб, 45 получили различные травмы.

В целом за полгода в Перми произошло 347 аварий, в которых суммарно погибли 14 человек. Еще 400 человек получили различные травмы.