Пермских роботов поставят в Европу на 1 млн евро

Румынская компания «Клок» закупит более 30 роботов-промоутеров Promobot V.4.

Пермская компания «Промобот» заключила соглашение о поставке сервисных роботов-консультантов с румынским ивент-оператором «Клок». Сумма контракта на 4 года составила 1 млн евро.

Румынская компания «Клок» закупит более 30 роботов-промоутеров Promobot V.4. Ивент-оператор «Клок», проводит рекламные и промо-акции. Первый робот уже работает на мероприятиях компании, еще 10 планируется поставить до конца 2021 года.

Справка «КП»

Робот-консультант Promobot - автономный сервисный робот для бизнеса. Полностью заменяет «живого» сотрудника: общается с людьми, отвечает на вопросы и консультирует, свободно передвигается в помещении. Благодаря искусственному интеллекту, промобот знает буквально все о компании: он знает, как добраться, где купить, как выбрать товар - и никогда этого не забывает.