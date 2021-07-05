В Перми компания друзей купалась в реке, но на берег вернулись не все

В Перми на Каме утонул мужчина. Фото: архив "КП"

Утром, 4 июля, на диком пляже в районе Перми-I утонул 34-летний мужчина. По информации источника, купаться в Каме пошли трое мужчин в алкогольном опьянении, но через некоторое время из воды вышли только двое.

Очевидцы забеспокоились, предположили, что третий мог утонуть и позвонили в экстренные службы. На место приехали полицейские и спасатели, через несколько часов тело мужчины было обнаружено, а двоих товарищей погибшего стражи порядка увези в отдел.