Четверть миллиона человек в Прикамье полностью привиты от COVID-19

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье прививку от COVID-19 сделали более 354 тыс. жителей региона. А них 256,9 тысяч человек полностью завершили курс иммунизации, получив оба компонента препарата.

Притом, только за прошлую неделю первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 48,2 тыс. жителей края. А еще почти 15,5 тыс. прикамцев завершили курс вакцинации.

Напомним, прививку от COVID-19 может поставить любой житель Прикамья старше 18 лет, если он не болел ковидом в последние полгода и не имеет противопоказаний. Записаться можно в регистратуре поликлиники, а также через сайты Госуслуги и k-vrachu.ru.

Помимо этого, поставить прививку от COVID-19 без предварительной записи можно в мобильных пунктах вакцинации.