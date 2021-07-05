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Общество5 июля 2021 9:41

Не пустили на борт: должник из Перми не смог улететь в Питер из-за многотысячного долга

Он задолжал своей дочери алименты в размере 300 тысяч рублей
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

В пермском аэропорту Большое Савино пермяка не пустили на борт самолета прямо перед посадкой. Всему виной – алименты в размере 300 тыс. руб., которые он задолжал своей дочери.

Как рассказали в пресс-службе краевого УФССП, по решению суда пермяк должен был переводить пятилетней дочери четвертую часть своего дохода, но по известной только ему причине выполнять отцовский долг отказался. Помимо этого, отец не встречался с ребенком и не помогал в воспитании. А также скрывался от бывшей жены и судебных приставов.