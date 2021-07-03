В Прикамье прекращены поиски женщины, которая с собакой ушла в лес

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт" Пермский край.

Чуда не произошло: 80-летняя жительница поселка Зюкайка Верещагинского района, которая ушла еще 24 июня в сторону заброшенной деревни со своей собачкой, найдена мертвой.

Она ходила с палочкой и плоха слышала, поэтому во время поисков в лесу волонтеры советовали звать не ее, а собачку Динку.

И вот волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» Пермского края попросили снять посты о пропавшей в соцсетях, сообщив, что пожилая женщина, к сожалению, погибла.