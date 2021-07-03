На въезде в Пермь со стороны аэропорта отремонтируют фасады и построят новую развязку

Ворота города. Фото: краевое правительство.

К 300-летию столицы Прикамья решили отремонтировать фасады не только в центре города. Губернатор Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Дёмкин сообщили об этом, проехав по «гостевому маршруту», ведущему из аэропорта.

В частности, губернатор поручил профильному министерству провести работу по проектированию и ремонту домов по улицам Малкова, Локомотивной и шоссе Космонавтов.

Председатель Правительства – министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев пообещал, что до 2023 года силами регионального Фонда капремонта будет отремонтированы крыши, фасады и , фундаменты в 8 домах по адресам: ул. Малкова, 14, 16, 18, 20, ул. Локомотивная, 8, шоссе Космонавтов, 110, 112 и 114.

Про ремонт фасадов в центре также не забудут. В этом году в Перми планируют привести в нормативное состояние 46 многоквартирных домов на Комсомольском проспекте и прилегающих улицах, а также на улицах Ленина и Петропавловской. Подрядчики отремонтируют фасады и крыши 35 домов, в частности, на жилых зданиях по Комсомольскому проспекту 8, 16, 33, 62, на улицах Ленина 47 и 49, Петропавловской, 77 и Сибирской, 61.

За два предыдущих года в центре Перми были отремонтированы фасады 16 домов – на Комсомольском проспекте, 3, 10, 14, 30, 40, 41, 52, 55, 56, 58, 75, 85, 86, 87 и на улице Краснова, 26 и 28.

Заместитель министра транспорта Павел Румянцев сообщил, что следующим этапом реконструкции шоссе Космонавтов станет строительство двухуровневой развязки от улицы Архитектора Свиязева до улицы Промышленной. Здесь шоссе будет расширено до 6 полос, тут построят новые автобусные остановки, тротуары, поставят шумозащитные экраны, оборудуют надземные переходы. По планам реконструкцию участка протяженностью почти в 2,5 километра завершат до 2027 года.