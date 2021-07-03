В Пермском крае торжественно захоронят останки бойцов 112 Молотовской стрелковой дивизии

Вечная память. Фото: архив "КП".

Спустя десятилетия после окончания Великой Отечественной войны торжественно предадут земле останки пяти бойцов, которые были призваны в 112 Молотовскую дивизию Верещагинского, Ординского, Березовского и Уинского районов Прикамья в 1941 году. Они погибли под Псковом, и долгое время считались пропавшими без вести.

Их имена удалось установить в ходе поисковых работ в районе деревни Бегуново в Невельском районе Псковской области в апреле этого года - по вкладышам медальонов и личным вещам.

- С июня по сентябрь 1941 года дивизия вела ожесточённые бои с фашистскими захватчиками на стыке Северо-Западного и Западного фронтов на юге Латвии, севере Белоруссии и в районе города Невель, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Измотанные почти месячными тяжёлыми боями, прорывами из окружений, бойцы корпуса в очередной раз вступили в схватку. Задачей было прорвать линию окружения, перейти Ленинградское шоссе и выйти в район Новосокольники для объединения с основной частью войск 22 армии. Выполнить эту задачу, к сожалению, смогло лишь небольшое количество бойцов. К осени 1941 года от 11 тысячной стрелковой дивизии осталось менее тысячи бойцов.

В городе Чайковский сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю приняли участие в церемонии передачи родственникам останков красноармейцев 112 Молотовской стрелковой дивизии для захоронения.