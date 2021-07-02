В Пермском крае пассажирский автобус едва не упал с моста

Фото: "Мой город Пермь"

В пятницу, 2 июля, междугородний пассажирский автобус едва не упал с моста. Общественный транспорт удержался на трассе благодаря дорожному ограждению. Видео с места происшествия опубликовали в сообществе "Мой город Пермь".

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что ДТП произошло в 16:40 на 469 километре трассы «М-7 Волга», на подъезде к Перми.

- Водитель автобуса допустил съезд с дороги, по предварительной информации, пострадали два пассажира, причины происшествия выясняются, - сообщили в пресс-службе МВД.