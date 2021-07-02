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Общество2 июля 2021 9:22

Власти Перми решили передать новое здание в Кировском районе школе «СинТез»

Ученики сядут за парты там уже в следующем году
Анна Маркова
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Открытие школа на улице Юнг Прикамья, 3 запланировано в следующем году.

Открытие школа на улице Юнг Прикамья, 3 запланировано в следующем году.

В Кировском районе Перми, на улице Юнг Прикамья, 3 полным ходом идет строительство здания новой школы. В ней будут учиться 1100 ребят. Эта школа Кировскому району нужна, как глоток свежего воздуха. Учебные заведения здесь достаточно загружены, школа в Нижней Курье позволит решить эту проблему, и обеспечит новые учебные места.

Здание меняется на глаза, темпы строительства хорошие, конечно, это не может интересовать жителей. Возникают вопросы, кто будет учиться в этом здании.

Глава Перми Алексей Дёмкин поручил организовать обсуждение с родителями, педагогами, депутатами и выслушать их мнения по развитию сети образовательных учреждений в микрорайоне Судозавод.

- С учетом всех высказанных точек зрения принято решение передать новое здание школе «СинТез», - говорит Алексей Дёмкин. - Сейчас обучение в ней организовано в двух корпусах, сильно перегруженных. Планируем, что ребята из химико-технологической школы станут учиться в новом здании на улице Юнг Прикамья, 3 уже в следующем году.