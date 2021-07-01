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Происшествия1 июля 2021 14:47

Погибла школьница: в Пермском крае набитый подростками автомобиль вылетел в кювет

Авария произошла в Суксунском районе
Анна Маркова
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Машина с подростками вылетела в кювет и перевернулась.

Машина с подростками вылетела в кювет и перевернулась.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Смертельное ДТП произошло сегодня около 5.00 часов утра в Суксунском районе. По дороге Сыра-Копорушки в сторону деревни Копорушки ехал автомобиль ВАЗ-2107, за рулем был 18-летний местный житель.

По предварительной информации ГИБДД, молодой человек не справился с управлением, вылетел в кювет, машина перевернулась. Кроме водителя в ВАЗе было пять несовершеннолетних пассажиров. 16-летняя школьница из Екатеринбурга погибла, водитель и трое подростков 15 и 16 лет получили различные травмы.