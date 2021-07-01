Новую пермскую инфекционную больницу сдадут в конце 2023 года

В Перми подведены итоги конкурса на строительство нового здания краевой клинической инфекционной больницы. Новое здание построит «ЖБК-СТРОЙ», сообщает пресс-служба администрации губернатора.

Согласно техзаданию проекта, строительство пройдет в два этапа. Стартует процесс в конце октября 2021 года. Завершить работы и сдать объект будет необходимо в 4 квартале 2023 года. Максимальная цена контракта составила 2,15 млрд руб. Профинансирует проект региональный бюджет.

Напомним, что новую пермскую краевую инфекционную больницу возведут в Индустриальном районе Перми по адресу: улица Космонавта Леонова, 84, на земельном участке площадью 64 тыс. квадратных метров. Вместимость больницы составит 232 койки.