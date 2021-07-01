В Пермском крае два братика выпали из окна

В Краснокамске двое детей выпали из окна пятого этажа. Фото: Анна Маркова

В Краснокамске ужасной трагедией закончилась детская игра в прятки. Там двое братиков 5-и и 7-и лет оперлись на москитную сетку и выпали с пятого этажа. По информации ГУ МВД по Пермскому краю, младший братик погиб, а старший госпитализирован.

Это не единственный случай, произошедший в крае. В Чайковском около 13.00 из окна квартиры на 4 этаже выпала 4-летняя девочка, ее отвезли в больницу.

- Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями органов системы профилактики изучают обстоятельства всех инцидентов. - В 2021 году в полицию Прикамья поступило 12 сообщений о том, что из окон выпали дети. Взрослым важно постоянно помнить о том, что беспечное отношение и невнимательность к своему ребенку могут обернуться трагедией для семьи.