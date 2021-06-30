Ушла за ягодами и не вернулась: в Пермском крае ищут 64-летнюю женщину

Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Пермский край.

Волонтеры поискового отряда Лиза Алерт Пермский край объявили в розыск 64-летнюю Лидию Николаевну Безматерных из Добрянки. 28 июня утром женщина ушла в лес за ягодами и не вернулась.

- Планируется выезд на место, - сообщили волонтеры поискового отряда. - Всем выезжающим иметь СИЗ, а с признаками ОРВИ лучше остаться дома.

Приметы: рост 165 см., плотного телосложения, волосы рыжие окрашенные, глаза серые.

Была одета: синяя безрукавка, серая кофта, трико, черные кроссовки, кепка.

Инфорг поисков: Светлана 89194978130.