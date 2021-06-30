Видео нападения грабителя на женщину в Перми

В Перми мужчина напал на женщину во дворе дома. Фото: кадр видео ВК "Мой город Пермь".

В Перми в самый разгар дня произошло ограбление женщины. Момент преступления сняла камера наблюдения, видео появилось в социальной сети.

Сообщается, что все произошло во дворе дома по улице Цимлянская, 43. На видео женщина сидит на скамейке возле дома, со спины к ней подходит мужчина, срывает с шеи цепочку и убегает, но, тут же возвращается. Толкает женщину, та падает, налетчик выхватывает что-то у нее из рук, скорее всего телефон, и убегает. После случившегося, женщина пытается подняться.