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Происшествия30 июня 2021 7:48

Видео нападения грабителя на женщину в Перми

Мужчина сорвал с женщины цепочку
Анна Маркова
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В Перми мужчина напал на женщину во дворе дома. Фото: кадр видео ВК "Мой город Пермь".

В Перми мужчина напал на женщину во дворе дома. Фото: кадр видео ВК "Мой город Пермь".

В Перми в самый разгар дня произошло ограбление женщины. Момент преступления сняла камера наблюдения, видео появилось в социальной сети.

Сообщается, что все произошло во дворе дома по улице Цимлянская, 43. На видео женщина сидит на скамейке возле дома, со спины к ней подходит мужчина, срывает с шеи цепочку и убегает, но, тут же возвращается. Толкает женщину, та падает, налетчик выхватывает что-то у нее из рук, скорее всего телефон, и убегает. После случившегося, женщина пытается подняться.

В Перми грабитель напал на женщину и сорвал с нее цепочку
Видео: ВКонтакте "Мой город Пермь".