Время не забывает: в Прикамье осудят обвиняемого в убийстве 23-летний давности

- Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае осудят мужчину за преступления, совершенные 23 года назад. Об этом «КП-Пермь» рассказали в следственном комитете.

Следствие установило, что 5 марта 1998 года обвиняемый в одном из домов деревни Медянка Куединского района Пермской области из-за личного конфликта выстрелил в трех мужчин. Один из потерпевших скончался на месте происшествия, другие получили ранения, но остались живы.

Сразу после преступлений обвиняемый скрылся от милиции, незаконно получил паспорт на другое лицо. А потом использовал его вместе с поддельными водительскими правами в другом субъекте РФ.

Более 20 лет понадобилось на то, чтобы его найти. Его задержали в одном из городов Кемеровской области, заключили под стражу и этапировали в Прикамье. Следствие уже собрало достаточно доказательств, чтобы передать это дело в суд.