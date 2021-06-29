В Пермском крае с начала пандемии коронавирусом заболели 2 714 детей

К более тяжелому течению новой коронавирусной инфекции склонны дети в возрасте до 1 года и с хроническими заболеваниями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пермском крае с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 2714 детей, об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. Специалисты отмечают, что ПЦР-исследования чаще, чем у взрослых, могут показывать ложноотрицательный результат.

Почему дети стали чаще болеть, рассказал Юрий Курносов, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи КДКБ, врач-педиатр, кандидат медицинских наук.

- С первых недель пандемии (март 2020 года) считалось, что заболевание новой коронавирусной инфекцией у детей протекает легко или бессимптомно, - говорит врач. - Сегодня мы можем говорить, что, в некоторых случаях, вирус бьет не только по легким, но иногда поражает и любой из органов, в том числе и у ребенка. COVID-19 у детей нередко скрывается под маской ОРВИ, но позже дает о себе знать. Ситуация действительно загадочная: ПЦР-мазки у детей могут быть отрицательные, в крови нет специфических антител IgM, которые бы свидетельствовали об острой стадии заболевания. Но спустя время титр IgG показывает, что ребенок переболел вирусом. Если у взрослых осложнения после коронавирусной инфекции проявляются, как правило, сразу, то у детей нередко через месяц или даже полгода. К более тяжелому течению новой коронавирусной инфекции склонны дети в возрасте до 1 года и с хроническими заболеваниями.