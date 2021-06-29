Энергетики «Т Плюс» уложат 0,6 км новой теплосети на улице Маршала Рыбалко

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Пермский филиал «Т Плюс» и предприятие Пермские тепловые сети ООО «Пермская сетевая компания» смонтируют 600 метров новой тепломагистрали на улице Маршала Рыбалко в Кировском районе Перми. Модернизация теплопровода осуществляется в рамках подготовки теплосетевой инфраструктуры правобережной части Перми к отопительному сезону 2021-2022. Эти меры позволят надежно обеспечивать теплом и горячей водой жителей 27 многоквартирных домов, 3 детсада и одну школу в микрорайоне Закамск.

Строительство теплопровода диаметром 300 мм ведется на участке от улицы Федосеева до улицы Ласьвинская. Энергетики уже построили 500 метров нового теплопровода в сверхпрочной пенополиуретановой изоляции. При проведении работ применяются самые современные технологии строительства: тепловая магистраль укладывается в защитный бетонный канал и проводится надежная гидроизоляция для защиты трубы от коррозии. Сейчас на объекте выполняется монтаж тепловой сети, устанавливаются сильфонные компенсаторы, возводятся и бетонируются неподвижные опоры для нового теплопровода.

Обновление тепломагистрали на ул. Маршала Рыбалко выполняется по Регуляторному соглашению, заключенному между Правительством Пермского края и Пермским филиалом «Т Плюс» в конце 2020 года. Документ предусматривает увеличение инвестиций в систему теплоснабжения, переход г. Перми на регулирование по методу «альткотельной» и контроль обязательств по выполнению капитальных вложений.

В течение 15 лет действия Регуляторного соглашения энергокомпания запланировала реконструкцию более 406 км теплосетей во всех районах города, а также модернизацию порядка 300 центральных тепловых пунктов. Вложения «Т Плюс» в повышение надежности тепловых сетей Перми составят 28,6 млрд рублей до 2028 года. Все реализуемые мероприятия направлены на улучшение качества и повышение надежности теплоснабжения жителей Перми.

В целом, в 2021 году в Перми компания «Т Плюс» планирует смонтировать более 50 километров «тепловых артерий» на улицах Полины Осипенко, Лодыгина, Пионерская, Седова, Петропавловская, Полтавская, Сокольская, Сивашская и др.