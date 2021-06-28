Губернатор Дмитрий Махонин пообщается с пермяками ВКонтакте

Фото: группа ВК «МОЙ ГОРОД – ПЕРМЬ!»

Сообщество «МОЙ ГОРОД – ПЕРМЬ!» в социальной сети ВКонтакте анонсировало прямой эфир с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.

- Уникальная возможность узнать всю правду про Пермь будущего из первых уст! – сообщили в этом паблике. - Интервью губернатора Пермского края Дмитрия Махонина! Среда, 30 июня, в 19:00, в прямом эфире нашего сообщества. И да, уникальная возможность оставить свой содержательный вопрос в комментарии и, возможно, именно он прозвучит во время интервью! Посетители соцстраницы уже начали публиковать в комментариях свои вопросы и предлагать темы для обсуждения.