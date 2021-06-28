В Перми разбился 4-летний мальчик, выпав из окна третьего этажа

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В воскресенье днем, 27 июня, в Перми родители привели 4-летнего ребенка в гости к дедушке, который живет на третьем этаже многоэтажки на улице Репина.

Играя, мальчик взобрался на подоконник и оперся о москитную сетку. Та была плохо закреплена, и ребенок полетел вниз.

- От полученных повреждений ребенок скончался в салоне автомобиля скорой медицинской помощи, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю. - Во время происшествия родители ребенка находились на работе. Семья, в которой проживал ребенок, на профилактическом учете не состоит.

Следователи начали доследственную проверку.