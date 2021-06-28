В Перми на шоссе Космонавтов женщина на Lexus насмерть сбила пешехода

Пешеход получил смертельную травму. Фото: ГИБДД по городу Перми.

В Перми 26 июня в Индустриальном районе в 23.44 по шоссе Космонавтов со стороны Западного обхода в направлении деревни Хмели двигался автомобиль «Lexus GX460», за рулем была 42 - летняя женщина. В районе дома 310/1 по шоссе Космонавтов она сбила 31- летнего пешехода. ГИБДД по городу Перми сообщает, что по предварительной информации, мужчина переходил проезжую часть, в неустановленном для перехода месте. Находился в одежде темного цвета, без светоотражающих элементов на одежде. Мужчина погиб на месте аварии.

"Уважаемые пешеходы, сотрудники Госавтоинспекции напоминают вам, что передвигаться можно только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Если вы идете по краю проезжей части, то идти нужно навстречу движению транспортных средств", - говорят сотрудники ведомства.