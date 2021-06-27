В Пермском крае водителя «Мерседеса» выбросило из окна и придавило во время ДТП

Водителя придавил грузовик. Фото: chp_59.

В Пермском крае 26 июня произошло смертельное ДТП на Дороге Пермь - Ильинский. Около 11 часов утра водитель грузовика «Мерседес» выехал на встречную полосу, затем машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водителя выбросило из окна и придавило. Он скончался на месте аварии. Чтобы поднять машину и извлечь тело мужчины из под грузовика потребовалась помощь подъемного крана.

ГИБДД по Пермскому краю проводит проверку по факту ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.