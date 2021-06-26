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Здоровье26 июня 2021 10:08

В Пермский край поступило 12 300 комплектов вакцины «Спутник V»

В наличии 45 тысяч свободных слотов для записи на вакцинацию
Алена ОВЧИННИКОВА
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Новая партия вакцины распределена между медучреждениями.

Новая партия вакцины распределена между медучреждениями.

26 июня краевой минздрав сообщил, что в Пермский край доставили еще 12 300 комплектов двухкомпонентного препарата «Спутник V». Вакцина распределена между поликлиниками и частными медорганизациями региона, участвующими в вакцинации населения. Сегодня в регионе имеется более 45 тыс. свободных слотов для записи на вакцинацию.

Всего за период массовой иммунизации на территорию Пермского края поступило 344 148 комплектов вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник V».

- Первым компонентом в Пермском крае привиты 302 287 жителей, - сообщили в краевом минздраве. - Из них 240 251 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты.