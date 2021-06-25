В Прикамье пропала женщина с собачкой

Искать пропавшего в лесу очень непросто. Фото: архив "КП".

Взяв с собой светло-рыжую собачку по кличке Динка, 80-летняя жительница поселка Зюкайка Эмма Михина пошла зачем-то 21 июня в сторону заброшенной деревни Семибратово. С тех пор ее больше никто не видел.

Об этом сообщают волонтеры поискового отряда «Прикамье. Поиск».

Искать того, кто заблудился в лесу, чрезвычайно непросто. Тем более, что пожилая женщина плохо слышит. Поэтому волонтеры во время поисков советуют громко подзывать собачку.

Ходит пенсионерка с палочкой. На всякий случай сообщают ее приметы: пропавшая была одета в шапку, поверх которой надет красный платок, в светлые штаны и удлинённый свитер, на ногах - чёрные резиновые сапоги.