Министр образования Прикамья Раиса Кассина пригласила выпускников на онлайн-бал

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- БеZOOMный выпускной уже завтра! – напомнила прикамским выпускникам на своей странице в Instagram министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. - Заходите в группу события в ВКонтакте и участвуйте в интерактивах.

26 июня с 16:00 до 20:00 на телеканале @vetta_tv , а также в группе вечера в прямом эфире встретятся лучшие выпускники, педагоги и представители СПО и вузов. Кульминацией праздника станет выбор Короля и Королевы выпускного. Главных героев вечера ждёт приз – беспроводные наушники Apple AirPods. И, конечно, я не забыла про свой подарок за лучшее Письмо в будущее. Первый розыгрыш призов начнётся завтра в 12.00. Выпускников ждет интеллектуальный баттл и портативная колонка. Присоединяйтесь: https://vk.com/club195549512

В проморолике, который Раиса Кассина прикрепила к своему посту, перечисляются пять причин, по которым стоит пойти на выпускной-онлайн.

Первая причина – можно выиграть наушники Apple AirPods.

Вторая – можно будет побороться за титул короля и королевы бала, их имена назовут в прямом эфире телеканала Ветта-24.

Третья – можно будет попасть в телек.

Четвертая – можно поздравить друзей и учителей в прямом эфире.

Пятая – это будет беZOOMный выпускной-онлайн!