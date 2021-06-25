В Перми изменится движение нескольких автобусных маршрутов

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В Перми с 26 июня в расписание автобусов №2, №51, №59, №67, №74 вводятся некоторые изменения. Об этом «КП-Пермь» сообщили в пермской мэрии.

Так, на автобусном маршруте №2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1» по субботам и воскресеньям до конца сентября вводится дополнительное отправление в 20:23 от станции «Пермь-1». Это сделано для удобства тех, кто прибывает в город на пригородном электропоезде «Дивья – Пермь-1».

С 26 июня по 31 августа маршрут №51 «микрорайон Владимирский – станция «Пермь-1» перейдет на летнее расписание. Все рейсы продлят до станции «Пермь-1».

Автобусные маршруты №41 «ПНИПУ – Студенческий городок», №59 «микрорайон Юбилейный – аэропорт Бахаревка – улица Милиционера Власова» и №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» на этот период также переходят на летнее расписание.

У автобусного маршрута №67 «микрорайон Заостровка – микрорайон Садовый» расписание будет скорректировано с учетом дорожной обстановки для повышения регулярности рейсов.

Актуальное расписание и движение транспорта в режиме онлайн можно посмотреть на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.