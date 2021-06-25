Украдено более 1,5 млн рублей: в Перми осудили председательницу ТСЖ

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Председательница ТСЖ «Ленина 69» признана виновной в краже из товарищества суммы более 1,5 млн руб. Об этом «КП-Пермь» сообщили в краевой прокуратуре.

Занимая свою должность с июня 2016 по июнь 2019 года и имея доступ к расчетным счетам возглавляемого товарищества, она похитила более 1,5 млн руб.

Виновная снимала со счёта организации деньги и тратила их на личные нужды. А свои преступления маскировала фиктивными документами об «оказанных» ТСЖ услугах, которые по факту оказаны не были. Например, таких как благоустройство и озеленение территории, коммунальный ремонт и прочее.

Суд приговорил виновную к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. А также назначил штраф в размере 600 тыс. руб. На имущество подсудимой наложен арест.