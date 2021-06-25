В Перми в нескольких десятках домов в выходные отключат холодную воду

Несколько десятков домов в ближайшие дни останутся без воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Перми ждет отключение холодной воды сегодня, 25 июня, и в выходные дни. Компания «Новогор-Прикамье» сообщает о ремонтных работах на водопроводе в Свердловском и Ленинском районах города.

25 июня с 10.00 до 18.00 не будет воды в домах на улице Луначарского 97 и 97А.

26 июня с 9.00 до 19.00 воду отключат в домах по улице Коломенская, 11, 13, 17, 19, 22, 24, 24А, 30, 32, 49, 51, 55А, 57, 59, 61, 9

Пихтовая, 28, 28А, 30, 30А, 34, 35, 35А, 36, 36А, 42, 46, 47.

26 июня без воды 9.00 до 17.00 Героев Хасана, 26, 30, Клары Цеткин, 1, Коминтерна, 4, 5, Комсомольский проспект, 92.