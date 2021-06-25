В аэропорту Перми задержали вылет 10 рейсов

В Перми из-за тумана не могут вылететь 10 самолетов. Фото: Анна Маркова

Сегодня ночью, 25 июня, в аэропорту Перми произошел коллапс. Большое Савино не принимал и не отправлял самолеты. Причиной стал туман, сильнейший ливень, прошедший накануне вечером, и высокая температура воздуха сделали свое дело. Авиарейсы перенаправляют в Екатеринбург и Уфу.

Задержаны 10 регулярных рейсов авиакомпаний: «Победа», «S7 Airlines», «Россия», «Смартавиа», «Nordwind» по направлениям в Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Шарджа, Симферополь. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Всего на рейсы зарегистрировано 1546 пассажиров, из них 127 несовершеннолетних.

«В связи с массовой задержкой авиарейсов Пермской транспортной прокуратурой в здании аэровокзала организована мобильная приемная по вопросам защиты прав пассажиров. Ситуация находится на контроле руководства Уральской транспортной прокуратуры», - сообщает ведомство.