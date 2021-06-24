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Общество24 июня 2021 19:26

В текущем году 116 жителей Прикамья отравились алкоголем

75 случаев отравления закончились летальным исходом
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации краевого Управления Роспотребнадзора, 116 жителей Пермского края с января по май 2021 года пострадали от алкогольного отравления. 75 случаев отравления закончились летальным исходом.

Отметим, что прошлогодняя статистика за тот же период составила 188 отравлений. А летальный исход был зафиксирован 137 раз.

Также за 5 месяцев этого года ведомство проверило 105 объектов, которые осуществляют деятельность по производству и реализации алкоголя. И в 23,8% из числа обследованных объектов были выявлены следующие нарушения: продажа алкоголя несовершеннолетним; отсутствие термометров и психрометров для контроля температуры и влажности в помещениях, где хранится алкогольная продукция; несоблюдение правил размещения (выкладки) винодельческой продукции.