Перелом на велодорожке: пермяк на электросамокате сбил женщину

Самокат может быть опасен Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

В центре Перми на улице Ленина молодой человек на электросамокате сбил женщину. Ее госпитализировали с переломом руки. Столкновение произошло на велодорожке, но в отношении водителя составлено два административных материала за езду без прав и отсутствие шлема, сообщают в ГИБДД.

«Электросамокат — не игрушка — это современное транспортное средство, которое при неумелом обращении может представлять на дороге серьезную опасность. Призываем водителей двухколесной техники осуществлять движение максимально безопасно как для себя, так и для окружающих, соблюдать установленные Правила дорожного движения и не игнорировать средства индивидуальной защиты», — отмечают инспекторы.