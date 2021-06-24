«Парма» подала заявку на участие в Лиге чемпионов

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма» подал заявку на участие в баскетбольной Лиге чемпионов-2021/2022. Об этом сообщает баскетбольный Telegram-канал «Перехват».

Турнир объявит окончательный список команд-участниц в ближайшее время – сегодня или завтра. Добавим, что помимо «Пармы», в турнире желают участвовать еще два российских клуба – «Нижний Новгород» и саратовский «Автодор».

Отметим, «Парма» уже подавала заявку на участие в Лиге чемпионов перед сезоном-2020/2021. Но пермскому клубу отказали – и наша команда довольно неплохо выступила в другом турнире – Кубке ФИБА Европа. Подопечные Казиса Максвитиса уступили лишь в полуфинале «Финала Четырех».

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ-2020/2021 «Парма» заняла 8-е место и впервые в истории пробилась в плей-офф турнира.