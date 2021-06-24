- Фото: Василий Вахрин

Пермяки во время сезона отпусков смогут улететь в Анапу на самолетах четырех авиакомпаний.

Как сообщается в расписании «Международного аэропорта «Пермь», 24 июня к выполнению регулярных рейсов по направлению приступает «Аэрофлот». Полеты продлятся до конца сентября.

Два чартерных рейса состоятся 24 и 25 июня соответственно. Первый выполнит «Red Wings», второй – «Россия».Также с июня полеты в Анапу выполняет «Победа».

Отметим, в 2020 году из Перми в Анапу прилетели 43,6 тыс. пассажиров. В позапрошлом году пассажиропоток по направлению составил 23,7 тыс. человек.