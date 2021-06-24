Жительница Краснокамска отсудила более 500 тысяч за падение на тротуаре

Пермский краевой суд согласился с решением коллег из Краснокамска Фото: Василий Вахрин

Полмиллиона рублей компенсации морального вреда, а также 21 тысячу материального суд обязал выплатить жительнице Краснокамска, которая серьезно пострадала зимой, упав на скользком тротуаре. Как рассказали в Пермском краевом суде, женщина не удержала равновесие, проходя по Банковскому переулку. Со сломанной шейкой бедра скорая доставила ее в больницу, где хирурги сделали операцию.

Тротуар в переулке должна была чистить от снега и льда компания «Универсал-2», что явно было сделано некачественно. Пострадавшая обратилась в суд и выиграла иск.

«Удовлетворяя требования истицы о компенсации морального вреда, суд пришел к выводу о том, что в результате падения потерпевшей был причинен моральный вред – физические и нравственные страдания, которые женщина получила как в момент причинения травмы, так и при прохождении курса лечения», - отметили в суде.