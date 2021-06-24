Против рекламирующей освобождение от армии компании возбудили дело

Служба - обязанность гражданина Фото: Василий Вахрин

Пермское Управление антимонопольной службы возбудило дело против ООО «Медицинско-правовая компания», которая предлагала молодым людям за деньги избежать призыва на военную службу. Реклама услуг, в частности, была размещена на перекрестке улиц Революции и 25 Октября в Перми.

«Реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий, – пояснили в УФАС. – А согласно Конституции РФ, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина, который несет военную службу в соответствии с федеральным законом. Закон о воинской обязанности предусматривает освобождение от воинской обязанности в случае, если граждане признаны не годными к военной службе по состоянию здоровья».

Законодательство запрещает каким-либо организациям кроме военкомата участвовать в процедуре оформления и выдачи военных билетов, а уклонение от исполнения воинской обязанности является правонарушением и влечет административную и уголовную ответственность, отметила начальник отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией УФАС по Пермскому краю Мария Герасимова.

В отношении ООО «Медицинско-правовая компания» возбуждено дело, ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.