В колонию отправились закладчики и организатор наркомагазина

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

От восьми до одиннадцати с половиной лет заключения получили в Перми московские наркоторговцы. Героин они распространяли в Прикамье и Тюмени через интернет-магазин «Аслан-Москва».

Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, 26-летний житель Клина отвечал за получение крупных партий наркотика и отправку его в города для розничного сбыта. Его сотрудники пермского наркоконтроля задержали по месту жительства. В телефоне обнаружили фото с точными координатами тайника, где нашли около 400 свертков с героином.

В наркошопе работали трое закладчиков. Двоих с поличным поймали в Перми недалеко от оборудованного ими тайника. В город они прибыли за несколько недель до задержания и в съемной квартире на улице Карпинского фасовали героин на мелкие партии. Наркотики для клиентов они раскладывали по ночам, в основном во дворах жилых домов. Третьего закладчика задержали в Тюмени.

Всех жителей Московской области суд в Перми признал виновными в незаконном обороте наркотиков и назначил им от восьми до одиннадцати с половиной лет заключения. Также их оштрафовали на суммы от 100 до 250 тысяч рублей.