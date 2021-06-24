Главное деньги: в работе зоопарка на курорте «Усть-Качка» нашли много нарушений

Мы в ответе за тех, кого приручили Фото: Василий Вахрин

Главное привлечение внимания клиентов и деньги, а потом уже забота о животных – видимо такой мысли придерживались организаторы мини-зоопарка на курорте «Усть-Качка». Пермская межрайонная природоохранная прокуратура нашла там массу нарушений. Кто и как следил за состоянием здоровья животных, за качеством их питания, прокурорам выяснить не удалось.

«Установлено, что паспорта и ветеринарные свидетельства оформлены не на всех животных, отсутствовали ветеринарно-сопроводительные документы на корма, используемые в пищу питомцам, на территории отсутствовал ветеринарный пункт, а также санитарно-карантинная зона, не обеспечивалось ветеринарное обслуживание животных, не утвержден план проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий по недопущению возникновения и распространения заразных болезней, а также план мероприятий по дератизации и дезинсекции. Кроме этого, объект не был оборудован помещениями для хранения лекарственных средств для ветеринарного применения», – рассказали в прокуратуре Пермского края.

Судя по сайту курорта, в зоопарке живут «ослик Йося, пони Лунтик, козлики, кролики, курочки, косуля, пятнистые олени, енотовидные собаки и индюки».

Генеральному директору ЗАО «Курорт Усть-Качка» внесено представление. Прокуратура проконтролирует устранение выявленных нарушений.