В Пермском районе по дорожному нацпроекту отремонтировали две дороги

Фото: портал губернатора и правительства Пермского края.

В Прикамье продолжают приводить в порядок дороги в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», который инициировал президент РФ Владимир Путин.

Так, в Пермском муниципальном районе завершили реконструкцию сразу двух автодорог: Култаево – Нижние Муллы и р. Пыж – Ванюки. Их протяженность суммарно составляет 3,7 километра. Обе они очень нужны местным жителям

Дорогу Култаево – Нижние Муллы, расположенную в Култаевском сельском поселении, в районе деревень Мураши и Петровка, которая ведет к деревне Шилово и селу Култаево не ремонтировали 12 лет. Теперь же благодаря нацпроекту ее привели в нормативное состояние - от автобусной остановки «Петровка» до остановки «Новое Заполье». Протяженность отремонтированного участка составила 2,4 километра.

Эта дорога является альтернативным въездом в центр Култаевского сельского поселения, кроме того, она связывает несколько населенных пунктов, в которых проживают более 12 тысяч человек.

От остановки «Петровка» до деревни Шилово теперь ведет благоустроенный тротуар длиной более 700 метров, которого долго ждали местные жители. Здесь укрепили обочины, оформили съезды, установили 24 опоры освещения с люминисцентными светильниками, заменили бортовой камень на гранитный, установили 2 новых автобусных павильона на остановках «Петровка» и «Новое Заполье».

- Хорошо сделали дорогу и тротуар - все для людей, - говорит местная жительница Антонина Глухова. - Здесь и деток много живет, и молодых семей. В школу ходят, мы очень благодарны.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз подчеркивал важность реализации нацпроекта в регионе и обращал внимание, что при ремонте дорог важно применять комплексный подход.

- Благодаря такому подходу обновляется не только асфальт, но и приводится в порядок вся сопутствующая дорожная инфраструктура: съезды, обочины, тротуары, освещение, - отмечал Дмитрий Махонин. - Дороги тем самым становятся безопаснее как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Вторым отремонтированным объектом стала дорога р. Пыж – Ванюки в Савинском сельском поселении - участок Гамовского тракта длиной 1,33 километра. Это дорога в направлении Осенцовского промузла, альтернативный въезд в деревню Ванюки и основная дорога в селе Гамово - в этих населенных пунктах проживает более 7 тысяч человек. Кроме того, дорогой смогут пользоваться члены садовых товариществ и пассажиры автобусов межмуниципальных маршрутов № 104 и № 130. Здесь также заменили асфальт, укрепили обочины, оформили съезды, заменили часть освещения, обустроили искусственные неровности, установили барьерное ограждение вблизи пешеходного перехода у Савинской средней школы.

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В этом году в Прикамье на ремонт дорог по нацпроекту из бюджетов всех уровней выделено 2,4 миллиарда рублей. Их будут ремонтировать как на территории края, так и в четырех муниципалитетах: в Перми, Пермском районе, в Добрянском и Краснокамском городских округах. В Пермском муниципальном районе до конца дорожного сезона обновится 7 дорог протяженностью более 16 километров.