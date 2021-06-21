Угроза жизни налицо: Ростехнадзор требует закрыть шахту в Пермском крае

Фото:kamnevedy.ru

Ежедневно рабочие шахты «Рудная» Серовского завода ферросплавов не просто рискуют жизнью, как и все шахтеры, но подвергаются необоснованной опасности. Специалисты Западно-Уральского управления Ростехнадзора, проведя проверку, выявили 203 нарушения обязательных требований промышленной безопасности. Так, например, на предприятии баллоны с пропаном и кислородом хранятся с присоединенными горелками, пожарного рукава, а также первичных средств для тушения огня попросту нет. Отсутствует и связь между машинистом подъема и находящимися на крыше клети людьми, которые спускаются под землю.

Эти и другие нарушения создают угрозу жизни и здоровью рабочих, говорят в Ростехнадзоре. Ведомство возбудило несколько административных дел на предприятие и его должностных лиц. В суд переданы для решения о приостановлении деятельности шахты.

Сарановская шахта «Рудная» - крупнейшее предприятие в России по добыче и переработке хромитовых руд. Она находится в Горнозаводском районе Пермского края.