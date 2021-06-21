Как попало: трамвайные пути в Мотовилихе ремонтируют с нарушениями

Запустить трамваи по Уральской должны к осени Фото: Василий Вахрин

После того как журналисты рассказали о затоплении участков новых трамвайных путей от ул. Розалии Землячки до разворотного кольца «Висим», прокуратура проверила работу подрядчика и подтвердила, что выполнена она с нарушениями.

«Перед началом производства земляных работ не был обеспечен отвод поверхностных и подземных вод, на отдельных участках допущено загрязнение грунтом щебеночного балласта, отклонение расстояний между осями шпал, просверленные костыльные отверстия в деревянных шпалах не обработаны антисептиком. Кроме этого, подрядчик не обеспечил условия безопасного производства работ, в том числе не принял меры к установке ограждений», - рассказали в прокуратуре Пермского края.

Причиной в надзорном ведомстве назвали отсутствие должного контроля со стороны заказчика – МКУ «Пермблагоустройство». Прокурор внес представления как заказчику, так и подрядчику, и теперь будет контролировать устранение выявленных нарушений.