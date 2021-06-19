В Пермь в воскресенье прибудет поезд Минобороны

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20 июня в Пермь в рамках акции «Мы – армия страны, мы – армия народа» прибудет поезд Минобороны. В нем действуют выставки, рассказывающие о героических страницах нашей истории, новейших достижениях Вооруженных Сил, юнармейском движении и работе военных медиков в период пандемии.

Железнодорожный состав движется от Москвы до Владивостока. В городах во время остановок выступают концертные бригады, организованы экскурсии по выставочным экспозициям.

В Перми в акции примут участие коллективы Пермской филармонии. В 11.30 и в 12.20 на станции Пермь II выступит ансамбль солистов «Хорус-квартет». Прозвучат песни военных лет, о событиях войны, о Великой Победе, о России, русские народные песни. С 13.30 до 14.00 популярную музыку советских и российских композиторов исполнят артист оркестра русских народных инструментов им. В.А. Салина Андрей Мехоношин и ученики детской музыкальной школа № 4 «Кварта».